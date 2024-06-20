شواطئ حقل تُشعل مبيعات الأدوات البحرية

تزامناً مع ارتفاع حرارة الطقس الذي تشهده مناطق المملكة، شهدت محال مستلزمات وأدوات الرحلات والنزهات البحرية بمحافظة حقل، إقبالاً لافتاً وانتعاشاً ملحوظاً في مبيعات المعدات الخاصة بالسباحة والصيد.
وأكد مالك أحد متاجر لوازم والمعدات البحرية، أن الإقبال كبير في الموسم الحالي، الذي بدأ مع إجازة نهاية العام، خاصة على نظارات السباحة والجلسات الأرضية الخارجية، ولوازم التخييم والزعانف، وخيوط وسنانير الصيد، والكراسي البرية والبحرية، والحقائب المجهزة بلوازم الرحلات.
من جانبه قال أحمد العطوي أحد هواة الرحلات والسفر: “نسعد في بداية فصل الصيف من كل عام بالتنقل بين شواطئ محافظة حقل الجميلة والمتنوعة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة؛ الأمر الذي يريح النفس بمشاهدة الغروب من الشواطئ، وقضاء أوقات من الاسترخاء والتأمل وممارسة السباحة. وفق “أخبار 24”.