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20/06/2024   11:37 م

المشي علاج سحري لآلام الظهر

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خلصت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “ماكواري” الأسترالية، إلى أن أداء تمارين المشي المنتظم يعمل بفاعلية في علاج آلام الظهر المزمن لدى الأشخاص المصابين.

وجاءت هذه النتائج بعد تجنيد أكثر من 700 شخص بالغ تلقوا برنامجًا فرديًا للمشي اليومي على مدار 6 أشهر؛ الأمر الذي أدى إلى تقليل حاجتهم إلى الحصول على دعم الرعاية الصحية.

ولفتت الدراسة المنشورة بمجلة “The Lancet” العلمية، إلى أن المشاركين في برنامج المشي واجهوا خطرًا أقل بكثير للمعاناة من تكرار آلام أسفل الظهر، والذي انخفض بنسبة 28%. وفق “أخبار 24”.

وبدأت عملية تجنيد المشاركين بمشاورة مدتها 45 دقيقة لفهم تاريخ كل مشارك، وإجراء فحص، ووصف “جرعة المشي” الأولية والتي تم تعزيزها بعد ذلك تدريجياً، للعمل على المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، 5 مرات في الأسبوع طوال فترة الدراسة.

المشي علاج سحري لآلام الظهر

طب وتداوي
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