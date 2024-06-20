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رياضة > تأجيل عقد الجمعية العمومية للنصر
20/06/2024   11:36 م

تأجيل عقد الجمعية العمومية للنصر

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قرر ممثل اللجنة العامة للانتخابات تأجيل عقد الجمعية العمومية لمؤسسة النصر غير الربحية اليوم الخميس.

وستُعقد الجمعية العمومية لمؤسسة النصر في الخامسة من عصر غدٍ الجمعة.

ولم يُكتمل النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، اليوم الخميس؛ لذا تم التأجيل إلى الغد.

وأعلن نادي النصر، أمس الأربعاء، القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية والتي جاءت على النحو التالي:

إبراهيم عبدالله المهيدب ـ مرشح للرئاسة

عبدالعزيز عبدالله العمران ـ مرشح نائب للرئيس

خالد بن وليد المالك ـ مرشح للعضوية

ياسر سليمان الخليوي ـ مرشح للعضوية

قفاري بن صالح القفاري ـ مرشح للعضوية

زياد وهبي سليمان ـ مرشح للعضوية

تركي صالح التميمي ـ مرشح للعضوية

وفق “سبورت 24”.

تأجيل عقد الجمعية العمومية للنصر

رياضة
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