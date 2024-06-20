تقييم سافيتش وميتروفيتش أمام سلوفينيا

تعادل مثير حسم لقاء منتخبي صربيا وسلوفينيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.
وشارك الكسندر ميتروفيتش لاعب نادي الهلال، أساسيًا في تشكيلة صربيا منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، في حين حل زميله بصفوف “الزعيم” بديلاً مع الدقيقة 65 من عمر اللقاء.
وحسب شبكة “سوفا سكور” المختص بتقييم أداء اللاعبين حصل ميتروفيتش على أقل تقييم من بين جميع لاعبي صربيا بـ 6.1 درجة في مواجهة سلوفينيا.
وسدد ميتروفيتش 4 مرات في مباراة سلوفينيا بواقع 2 نحو المرمى و2 خارجه، بينما قام بمرواغة واحد وبلغت دقة تمريراته 81%، في حين فقد الاستحواذ على الكرة 9 مرات. وفق “سبورت 24”.
ومنحت الشبكة العالمية سافيتش 6.5 درجة كتقييم لأدائه في مباراة صربيا ضد سلوفينيا، خلال 26 دقيقة من المشاركة، حيث بلغت دقة تمريراته 82% وفاز بـ 3 التحامات هوائية.
وحصل المنتخب الصربي على أول نقطة له في يورو 2024 بعد التعادل في الثواني الأخيرة أمام سلوفينيا، قبل أن يواجه المنتخب الدنماركي في لقاء الجولة الختامية من الدور الأول.