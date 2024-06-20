المهيدب يدعم خزينة النصر بـ 18 مليون ريال

أعلن إبراهيم المهيدب المرشح لرئاسة نادي النصر، مساء اليوم الخميس، دعم خزينة النادي بـ 18 مليون ريال قبل ساعات من انعقاد الجمعة العمومية للنادي.
وكتب المهيدب، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “كل الشكر لكل من وثق بنا وإخواني أعضاء المجلس للمساهمة بخدمة الرياضة السعودية، وخدمة نادي النصر”.
وأضاف: “نحن من جمهور هذا الكيان نحزن عظيم الحزن لحزنكم، ونفرح لفرحكم، وأعدكم أن نعمل من القلب لخدمة هذا الكيان”. وفق “سبورت 24”.
وتابع: “تم تحويل 18 مليوناً لدعم نادي النصر، تمنايتي من الجميع الوقوف مع هذا الكيان ودعمه والتوفيق بيد الله”.