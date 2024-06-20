ناظر: متفائل بمستقبل الاتحاد ولدينا ميزانية للتعاقدات

انتُخب لؤي ناظر رئيساً لنادي الاتحاد بالتزكية خلال الجمعية العمومية لمؤسسة النادي غير الربحية، الخميس.
وأكد الرئيس المنتخب بعد فوز قائمته لرئاسة النادي أن القرار داخل معقل العميد لن يكون فرديًا مشيراً إلى أن صلاحياته ستكون في إطار الحوكمة كما هي في الشركات التي عمل بها.
وقال لوسائل الإعلام عقب انعقاد الجمعية بالنادي: “الجميع يعلم أن نادي الاتحاد لم يأخذ حقه الموسم الماضي، ووصلنا لحل رائع، وسنحصل على ميزانية ممتازة ولكن لا أعرف إن كانت ستصل كالأندية الأخرى أم لا، سنطالب بحقوقنا دائمًا في المساواة”.
وأوضح لؤي ناظر أنه جاري البحث عن مدرب جديد للموسم القادم، مشيراً إلى أن النادي لديه خيارين إلى 3 خيارات سيتم التعاقد مع أحدها لافتاً النظر إلى أن النادي لن يفرض على المدرب أسماءً لا يريدها، مؤكدًا أنه سيكون هناك توافق على الأسماء التي يريدها المدرب الجديد.
وأكد أن صوته كرئيس له قيمته، وأنه لن ينفرد في القرارات كما كان الأمر دائمًا، لافتاً النظر أن الأعباء ستكون عليه في قيادة النادي بالطريقة المناسبة وإقناع مجلس إدارة الشركة بأي قرار.
وقال لؤي ناظر: “إذا سمح النظام سأترأس اللجنة الفنية بدعم كبير من دومينجوس الرئيس التنفيذي، ورامون بلانيس المدير الرياضي، وسيكون لي رأي في ذلك”.
وأضاف رئيس الاتحاد: “أبواب وزارة الرياضة كانت مفتوحة، واجتمعت مع العديد من المسؤولين وبالنسبة للميزانيات للنادي، وبحسب تصريحات لمسؤولي الاستقطاب بأن الميزانيات نفدت ووجدنا حلاً لذلك”.
وأردف أن النادي له الحرية في التعاقد مع اللاعبين ولن يفرض عليه أي اسم، مبيناً ان علاقتهم مع برنامج الاستقطابات ممتازة، وأنه على تواصل يومي مع سعد اللذيذ وعلاقته به ممتازة مبيناً أن هذا لن يلغي مطالبتهم بإبرام تعاقدات جديدة.
وأضاف: “تحدثنا مع وزارة الرياضة فيما يخص ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وطرحنا ان نتولى بيع التذاكر الموسمية، وفي الموسم الماضي كان هناك أعذار بسبب استضافة كأس العالم والموسم المقبل سنتخطى كافة المشاكل”.
وأشار ناظر إلى أن الأخطاء التي ارتكبها مدرب الفريق غاياردو الموسم الماضي ومطالبته بإبعاد الفرنسي كريم بنزيما موكداً أن ذلك أمر مرفوض تماماً لافتاً النظر إلى مطالبته الإدارة القانونية دراسة هذا الموضوع وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأبدى ناظر تفاؤله في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة مشيراً إلى أنه سيتعامل بحذر مع ذلك باستقطاب اللاعب القادر على تشكيل إضافة للفريق مبيناً أن لديهم ميزانية لذلك ولكن دون إهدار ريال واحد.
وأضاف: “لو كان لدينا لاعب قيمته 20 مليوناً سنعمل لشرائه بـ15 مليوناً ولن نكون مثل الموسم الماضي نضاعف أسعار اللاعبين”.
وأوضح: ”اللاعبون الذين نريدهم لديهم سمات خاصة باللعب ضمن الفريق، ومعاييرنا عالية في الاستقطابات ولن نختار أي لاعب لمجرد التعاقد، نريد المنافسة بقوة لتحقيق المنجزات المحلية والدولية في السنوات المقبلة”.
وأشار إلى حرصه على إتمام التعاقدات ليتسنى للاعبين التواجد بالمعسكر الصيفي للفريق ليكون التحضير جيداً للمباريات التنافسية. وفق “سبورت 24”.
ورفض ناظر الحديث عن مراكز اللاعبين الذي ينوي النادي استقطابها كون تنتظر المفاوضات إلى حد قوله قبل أن يجدد التأكيد على حرصه على إنهاء التعاقدات قبل معسكر الفريق.