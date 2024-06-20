حاج فلسطيني: السعودية مضرب مثل لخدمة الآخرين

عجز حاج فلسطيني من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من ذوي الشهداء والمصابين بقطاع غزة، عن وصف ما قدمته المملكة من خدمات كبيرة سواءً من ناحية التنظيم الإداري أو كرم الضيافة خلال استقبالها للحجاج الفلسطينيين.
وقال الحاج الفلسطيني المهندس عمر الحسني، إن المملكة مضرب المثل في تعاملها وتفانيها في خدمة الآخرين، موضحاً أن نجاح موسم حج هذا العام جاء بعد منظومة من الخدمات التي قدمتها جميع القطاعات بالمملكة.
بدورها أضافت الطبيبة ملك العكاوي، أن المملكة حققت حلمها بأداء فريضة الحج وزيارة مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، معبرة عن امتنانها لما قدمته قبادة المملكة قائلة: “المملكة خففت آلامنا وسلمت جراحنا واليوم نعيش أجمل لحظات حياتنا بجوار المصطفى صلّى الله عليه وسلّم”، كما أشادت بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تقديمها كل سبل الراحة لأهل غزة.
وقدمت الحاجة هيام عبدالرحمن الشكر والتقدير للقيادة على مكرمة استضافة أهالي غزة لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، وعلى ما تقدمه للإسلام والمسلمين من جهود عظيمة وجبارة في نصرة القضية الفلسطينية والإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وفق “أخبار 24”.