أكثر من 3 مليارات دولار من المملكة لمشاريع الإغاثة

استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشاريعه ومبادراته الإنسانية والتي بلغت 2984 مشروعاً بمختلف القطاعات الحيوية المهمة، والتي امتدت إلى 99 دولة حول العالم، قيمة تجاوزت الـ 3 مليارات دولار.
وتضمّنت جهود المركز 424 مشروعاً إنسانياً بقيمة قاربت الـ 1.2 مليار دولار في عدة دول، في مقدمتها سوريا (237 مشروعاً) بقيمة تجاوزت 512 مليون دولار، وفلسطين (63 مشروعاً) بقيمة تجاوزت 215 مليون دولار.
وشملت المشاريع الإنسانية كذلك 24 مشروعاً في دولة ميانمار بقيمة تجاوزت 173 مليون دولار، واليمن (45 مشروعاً) بقيمة تجاوزت 138 مليوناً، وتضمنت جميعها قطاعات الأمن الغذائي والزراعي، و الحماية والصحة، والإيواء، والتعافي المبكر، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية.
كما دعمت المملكة من خلال المركز النازحين داخل بلدانهم، عبر تنفيذ 304 مشروعات متعددة بقيمة قاربت الـ 2.2 مليار دولار، حيث يشكّل اللاجئون داخل المملكة من اليمن وسوريا وميانمار 5.5% من تعداد السكان.
ووزّع المركز 1831 سلة غذائية استفاد منها 10986 فردًا من المحتاجين بولاية البحيرة في تشاد، و1060 سلة غذائية استفاد منها 6360 فردًا في ولاية وداي التشادية.
وأعان “سلمان للإغاثة” الفئات المحتاجة والمتضررة من الزلزال في سوريا، بتوزيع 181 أضحية يستفيد منها 1763 فرداً في مدينة عفرين بمحافظة حلب، وذلك ضمن مشروع توزيع الأضاحي في سوريا للعام 1445هـ. وفق “أخبار 24”.
فيما تضمّنت المساعدات الموجهة إلى المحتاجين باليمن، توزيع 242 سلة غذائية استفاد منها 1694 فردًا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، إلى جانب حقائب التمكين الاقتصادية المدرة للدخل لأسر الأيتام بالمحافظة.
كما جرى تدشين حملات النظافة المجتمعية لإزالة الأتربة ورفع المخلّفات، من شوارع وأحياء مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وتسليم أدوات المهنة لـ 100 أسرة معيلة للأيتام في محافظتي عدن ولحج.