موجة حارة بالمدينة المنورة غدًا

حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة غدًا الجمعة، تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 47 – 48 درجة مئوية على المدينة المنورة ومحافظات العلا وبدر ووادي الفرع.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تبدأ مع الساعة العاشرة من صباح الغد، وتستمر حتى الخامسة مساءً.
وكانت المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، قد سجلت ارتفاعًا في درجات الحرارة بلغ 48 درجة مئوية خلال وقت سابق اليوم الخميس.
وبخلاف المدينة المنورة، حذر المركز من موجة حارة في كل من الحدود الشمالية، والرياض، والشرقية؛ إذ من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في بعض المواقع بالمناطق الثلاث بين 47 – 50 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.