نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > موجة حارة بالمدينة المنورة غدًا
20/06/2024   11:41 م

موجة حارة بالمدينة المنورة غدًا

+ = -
71

حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة غدًا الجمعة، تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 47 – 48 درجة مئوية على المدينة المنورة ومحافظات العلا وبدر ووادي الفرع.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تبدأ مع الساعة العاشرة من صباح الغد، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

وكانت المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، قد سجلت ارتفاعًا في درجات الحرارة بلغ 48 درجة مئوية خلال وقت سابق اليوم الخميس.

وبخلاف المدينة المنورة، حذر المركز من موجة حارة في كل من الحدود الشمالية، والرياض، والشرقية؛ إذ من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في بعض المواقع بالمناطق الثلاث بين 47 – 50 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.

موجة حارة بالمدينة المنورة غدًا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885303699.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com