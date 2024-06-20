390 ألف مستفيد من الرعاية الصحية خلال الحج

كشف برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، أن منظومة الصحة قدمت خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 390 ألف حاج من بين حشود الحجاج التي بلغت هذا العام أكثر من 1.8 مليون، منذ بداية الموسم.
وجرى تقديم الخدمات من خلال 189 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة متنقلة و370 سيارة إسعافية متكاملة التجهيز، و7 طائرات إسعاف جوي و 5 طائرات إخلاء طبي جوي من وزارة الدفاع، وباشر أكثر من 40 ألف كادر طبي وإداري وفني خدمة ضيوف الرحمن، وأكثر من 159 موظفاً ميدانياً لإيصال إمدادات الأدوية بشكل مستمر.
وأكد برنامج التحول الصحي أن مستشفى الصحة الافتراضي كان لها دور بارز في موسم الحج من خلال خدمته لأكثر من 5800 حاج عن بعد، وشملت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها لضيوف الرحمن منذ بداية الموسم أكثر من 28 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 720 عملية قسطرة قلبية، وأكثر من 1169 جلسة غسيل للكلى.
وأوضح البرنامج أن الطاقات التطوعية خلال الموسم تجاوزت 5 آلاف متطوع ومتطوعة من مركز التطوع الصحي، بالإضافة إلى تقديمه رسائل توعوية وإرشادية عن الغذاء والدواء بـ 9 لغات، إلى جانب جهود العديد من الوحدات المتنقلة عن الأمراض المعدية في المشاعر المقدسة.
وأشار البرنامج إلى أن تكامل الجهود الصحية بمختلف القطاعات الحكومية أسهمت في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.
وتجسد هذه الجهود حرص قيادة المملكة على أمن وصحة ضيوف الرحمن ومواكبة المنظومة الصحية لتطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي التي تضع صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها، من خلال إسهامات التحول الصحي ومبادراته بالتكامل مع الجهات الحكومية.
وفق “أخبار 24”.