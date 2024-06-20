العوهلي: الصناعة الدفاعية داعمة للاقتصاد السعودي

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، أن قطاع الصناعات الدفاعية يعد رافدًا مهمًا ومساهمًا بشكل كبير في دعم ازدهار اقتصاد المملكة.
وأضاف “العوهلي”، خلال اليوم السعودي الفرنسي، ضمن المشاركة السعودية بالمعرض الدولي للدفاع والأمن “يوروساتوري 2024” المنعقد في باريس، أنه تم إجراء إصلاحات ضخمة في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال بالقطاع، بما يوفر منظومة استثمارية جاذبة.
وأشار إلى تطوير برنامج المشاركة الصناعية والسياسية الخاصة، ونتج عن ذلك أكثر من 45 اتفاقية مع شركات محلية وعالمية.
وتطرق “العوهلي” إلى العلاقات بين المملكة وفرنسا، والتي أكد أنها تشهد تطورًا ونموًا ملحوظين في شتى المجالات، خاصة بمجالي الدفاع والأمن. وفق “أخبار 24”.