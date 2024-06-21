نجوم سطعوا في سماء كوبا أمريكا عبر التاريخ

منذ انطلاقها قبل 108 أعوام، شارك العديد من النجوم الذين جذبوا الانتباه، في بطولة كوبا أميركا العريقة في عالم كرة القدم.
تنطلق النسخة 48 في 20 حزيران/يونيو باستضافة الولايات المتحدة للمرّة الثانية بعد ثمانية أعوام.
هنا لمحة عن أبرز 10 نجوم تاريخيين من 10 منتخبات:
. الأرجنتيني دييغو مارادونا خاض “إل دييغو” ثلاث نسخٍ من البطولة القاريّة الأقدم للمنتخبات على صعيد كرة القدم (1979، 1987 و1989)، لكنه لم ينجح بحمل كأسها، ولو أنه توّج بلقب كأس العالم في 1986.
شارك نجم نابولي الإيطالي في 12 مباراة ضمن البطولة الأميركية الجنوبية سجّل خلالها 4 أهداف من ضمن أهدافه الـ34.
ويُعدّ مارادونا الذي توفي عام 2020 عن 60 عاماً، أعظم لاعب في تاريخ اللعبة من قبل كثيرين، وقد عاش أفضل أيام مسيرته في نابولي حيث قاده إلى لقبي الدوري في 1987 و1990 وكأس الاتحاد الأوروبي في 1989.
. البرازيلي بيليه على الرغم من تتويجه بلقب كأس العالم ثلاث مرات (1958، 1962 و1970)، لم يتمكّن أسطورة البرازيل “الملك” بيليه من الفوز بكوبا أميركا. شارك في نسخةٍ واحدة (1959) وأنهاها في صدارة الهدّافين بـ8 أهداف في 6 مباريات.
أنهت البرازيل المشوار في الوصافة خلف غريمتها الأرجنتين، علماً أنها توّجت باللقب 9 مرات كثالث أكثر المنتخبات المتوّجة خلف الأوروغواي والأرجنتين (15).
توفيَ بيليه واسمه الأصلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو في 29 كانون الأوّل/ديسمبر 2022 عن 82 عاماً، بعد معركة مع سرطان القولون.
هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بثلاث كؤوس عالمية. سجّل 1281 هدفاً في مسيرته (رقم قياسي عالمي) التي استمرّت أكثر من عقدين مع سانتوس (1956-1974) والمنتخب البرازيلي ونيويورك كوزموس الأميركي (1975-1977).
. الأوروغوياني إنسو فرانسيسكولي لعب الأيقونة الأوروغويانية في كوبا أميركا أربع مرات وحقق اللقب في ثلاثٍ منها (1983، 1987 و1995) وحصل على المركز الثاني مرّة (1989).
سجّل نجم ريفر بلايت 5 أهداف في 16 مباراة، إلى جانب 12 هدفاً في 57 مباراةٍ أخرى.
اعتزل كثاني أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع الأوروغواي، بفارق أربع مباريات فقط عن صاحب الرقم القياسي آنذاك، الحارس رودولفو رودريغيس.
. الباراغوياني روكي سانتا كروس شارك الهدّاف التاريخي للباراغواي في أربع نسخ (1999، 2007، 2011 و2015) ووصل إلى النهائي عام 2011.
سجّل 7 أهداف في 17 مباراة، من بينها ثلاثية “هاتريك” أمام كولومبيا في 2007.
لا يزال سانتا كروس يمارس كرة القدم عن 42 عاماً إذ يلعب مع ليبرتاد، علماً أنه مرّ على أنديةٍ كبيرةٍ مثل بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.
. الكولومبي كارلوس فالديراما لمع اسم “إل بيبي” مع المنتخب الكولومبي لفترةٍ طويلة وشارك في خمس نسخٍ من كوبا أميركا.
هو من بين أكثر 10 لاعبين خوضاً للمباريات في البطولة (27).
سجّل هدفين وحصل على المركز الثالث عامي 1993 و1995، بالإضافة إلى مشاركاته في 1987، 1989 و1991.
. الإكوادوري أليكس أغيناغا أغيناغا هو من بين اللاعبين الأكثر خوضاً لمباريات كوبا أميركا أيضاً. شارك في 25 مباراة وسجّل 4 أهداف، ويحمل الرقم القياسي في عدد النسخ التي شارك فيها (8).
حقق أفضل نتيجة للمنتخب بوصوله إلى المركز الرابع عام 1993، بعد مشاركاتٍ سابقة في 1987، 1989، 1991 ومن بعدها في 1999، 2001 و2004.
عمل بعد اعتزاله عام 2005 مدرباً لعددٍ من الفرق لكنه لم يجد النجاح كما فعل لاعباً وتوقّف عن التدريب في 2016.
. التشيلي إيفان زامورانو اللاعب الملقّب بـ”بام بام” لعب أربع نسخٍ من كوبا أميركا (1987، 1991، 1993 و1999).
خاض 15 مباراة سجّل خلالها 8 أهداف، وحقق المركز الرابع كأفضل نتيجة في النسخة الأخيرة التي خاضها.
شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم فرنسا 1998 كما في أولمبياد 2000 في سيدني وحقق الميدالية البرونزية وتربّع على صدارة الهدّافين بستة أهداف. وفق “أخبار 24”.
. البيروفي تيودورو فرنانديس خاض فرنانديس ست نسخٍ من البطولة (1935، 1937، 1939، 1941، 1942 و1947).
يحتل المركز الثالث في ترتيب الهدّافين التاريخيين بـ15 هدفاً، خلف البرازيلي زيزينيو والأرجنتيني نوبرتو منديس (17).
سجّل أهدافه في 24 مباراة لعبها وتوّج بطلاً عام 1939.
. البوليفي ماركو إتشيفيري أحد أساطير بوليفيا الملقّب بـ”إل ديابلو”، خاض 21 مباراة وسجّل 4 أهداف في كأس أوروبا خلال ست نسخ (1989، 1991، 1993، 1995، 1997 و1999).
وصل إلى النهائي في النسخة ما قبل الأخيرة التي لعبها، وهو سادس الهدافين التاريخيين لبوليفيا (11).
. الفنزويلي خوان أرانغو كان لاعب الوسط أحد عناصر التشكيلة التاريخية التي أنهت البطولة عام 2011 في المركز الرابع.
لعب أيضاً خمس نسخٍ أخرى (1999، 2001، 2004، 2007 و2015). خاض 20 مباراة وسجّل هدفين.
هو ثاني أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات قميص فنزويلا (129) خلف توماس رينكون (132).