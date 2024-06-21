أسبوع من الحرارة والدمام الأعلى بـ 49 درجة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وذلك اعتباراً من غدٍ (السبت) وحتى يوم الجمعة المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 48- 50 درجة مئوية.
ونوّه المركز باستمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 46-48 درجة مئوية.
ولفت إلى أن المدن الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة اليوم (الجمعة)، شملت الدمام والأحساء بـ 49 درجة، والمدينة المنورة والقيصومة بـ 48 درجة، وسجّلت الرياض ووادي الدواسر 47 درجة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بأن القائمة شملت أيضاً، مدن: عرعر، والقريات، ورفحاء، والعلا، وشرورة، ومنى، وسكاكا، وبريدة وسجّلت جميعها 46 درجة مئوية، فيما سجّلت المنطقة المركزية بالمسجد النبوي 48 درجة مئوية.