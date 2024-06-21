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رياضة > بالتزكية.. المهيدب رئيساً للنصر
21/06/2024   7:57 م

بالتزكية.. المهيدب رئيساً للنصر

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أعلن اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة النصر غير الربحية، اليوم الجمعة، عن تزكية إبراهيم المهيدب لرئاسة النادي لمدة موسم واحد.

وانعقدت الجمعية العمومية لمؤسسة النصر غير الربحية عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لها أمس الخميس.

ومن جانبه وجه مسلي آل معمر، الرئيس السابق لنادي النصر، رسالة إلى إبراهيم المهيدب، عبر حسابه الرسمي بـ”إكس”.

وقال آل معمر أنه يتمى التوفيق والسداد لإبراهيم المهيدب وزملاءه في مجلس الإدارة لقيادة النادي نحو المراحل التي تسعد جميع محبيه، مشيرًا إلى أن المهيدب هو خير من يتقلد هذه المسؤولية. وفق “سبورت 24”.

بالتزكية.. المهيدب رئيساً للنصر

رياضة
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