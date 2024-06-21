آل معمر يتمنى التوفيق للمهيدب في انتخابات النصر

وجه مسلي آل معمر، الرئيس السابق لنادي النصر، رسالة إلى إبراهيم المهيدب المرشح لرئاسة النادي قبل لحظات من انعقاد الجمعية العمومية للنادي.
وكتب آل معمر عبر حسابه الرسمي في “إكس” : “تمنياتي بالتوفيق والسداد لأخي العزيز إبراهيم المهيدب وزملائه في مجلس الإدارة لقيادة نادينا العالمي نحو المراحل التي تسعد جميع محبي النصر، فهو خير من يتقلد هذه المسؤولية”.
وواصل: “بهذه المناسبة، أتقدم بالشكر الجزيل لكل من دعم وساند النادي خلال السنوات الثلاث الماضية (من ١ أبريل ٢٠٢١ إلى ١ أبريل ٢٠٢٤) من شرفيين ومحبين ومشجعين وعلى رأسهم الداعم التاريخي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز الذي تصدى للتحديات في مرحلة كانت صعبة جداً، كما لا أنسى وقفات صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز الذي كنا نجده بجانبنا دائماً في الضراء والسراء، كذلك بقية أعضاء الشرف الذين لا يرغبون في ذكر أسمائهم.” وفق “سبورت 24”.
وواصل: “القائمة تطول، لذا أعتذر لمن لم أذكر اسمه لضيق المساحة، وفي الوقت نفسه أقول: شكراً لقائمة الأعضاء الذهبيين (المرفقة) التي وصلت إلى عدد غير مسبوق، وشكراً لكل من تشرفت بالعمل معه من أعضاء مجلس وموظفين ولاعبين، والشكر لا حدود له للجماهير الغالية التي كانت رقماً صعباً في كل الأوقات والمناسبات.
واختتم مسلي آل معمر تغريدته برسالة لجماهير النصر قائلاً: “سامحونا على أي تقصير”.