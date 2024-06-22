جائزة الأمير محمد بن سلمان تجذب مثقفي بكين

خطفت جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، اهتمامات زوار معرض بكين الدولي للكتاب لعام 2024م، وسط تفاعل من المثقفين مع برامج الجائزة المتنوعة.
وتتناول الجائزة، مجالات ثقافية وإبداعية متنوعة وتمنح لفئتين، فئة النخب الثقافية، وفئة الشباب، حيث أبدى زوار المعرض إعجابهم بهذه الجائزة كونها أداة فاعلة ومميزة لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.
وتُقام على هامش المعرض ندوة ثقافية تعريفية عن الجائزة يشارك فيها أمين عام الجائزة الدكتور عبدالمحسن بن سالم العقيلي، وعميد كلية اللغات بجامعة بكين الدكتور فوجي مين، كما يقدم الندوة مدير عام مكتبة الملك عبد العزيز العامة الدكتور بندر بن عبد الله المبارك.
وجاء إنشاء جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية؛ بناءً على الموافقة السامية الكريمة إيماناً من المملكة بأهمية الثقافة والفنون والآداب في تعزيز التواصل الحضاري وتعميق التقارب الثقافي بين البلدين الصديقين. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الجائزة تم تدشين أعمالها من قبل وزير الثقافة في مارس 2024 بفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين، والبدء في استقبال أعمال المرشحين.