ترحيب سعودي باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بقرار حكومة أرمينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدةً أن هذا القرار خطوة مهمة تدعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت الوزارة دعوة المملكة للمجتمع الدولي وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف بدولة فلسطين؛ للمضي قدماً نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يدعم حل الدولتين ويعزز دعائم الأمن والسلم الدوليين.
بدوره رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، باعتراف جمهورية أرمينيا رسمياً بدولة فلسطين، داعياً الدول كافة للقيام بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين.
وجدد البديوي تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لدول المجلس في دعم القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الخارجية الأرمينية أعلنت، في وقت سابق اليوم، الاعتراف بدولة فلسطين بهدف المضي قدماً نحو السلام في الشرق الأوسط، مشددة على أن الوضع في غزة حرج، مؤكدة على احترامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب.
وأشارت إلى أن أرمينيا ترغب بصدق في تحقيق سلام دائم في المنطقة، داعية إلى التوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة في قطاع غزة.