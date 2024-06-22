مباحثات سعودية فرنسية عسكرية للتطوير الدفاعي

بحثت لجنة التعاون الدفاعي السعودية ـ الفرنسية في باريس، سبل تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين، ونقل وتوطين التقنية والبحث والتطوير الدفاعي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جرى ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة برئاسة مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي ومن الجانب الفرنسي المفوض العام للتسليح إيمانويل كيفا.
في السياق نفسه، استعرض مساعد وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان الخاصة برئيس الجمهورية الفرنسية الفريق أول فابيان موندون، ومدير المكتب المدني والعسكري لوزير القوات المسلحة الفرنسية باتريك بايوو، العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين، وبحث تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي. وفق “أخبار 24”.
كما عقد اجتماعاً مع عددٍ من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الفرنسية، جرى خلاله استعراض فرص التعاون الواعدة في مجال الصناعات العسكرية والبحث والتطوير ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية السعودية 2030.