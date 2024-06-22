5 مناطق تحت تأثير الموجة الحارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الطقس حارا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية ويمتد ذلك إلى الحدود الشمالية خاصة الأجزاء الشرقية منها.
وحذر المركز من تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من منطقة نجران، كما نبه برياح شديدة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعاً في الأمواج ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومتراً /ساعة على العلا والعيص وخيبر وينبع والرايس.
وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.