“إكس” تتيح البثّ المباشر بمقابل مادي قريباً

كشفت منصة “إكس” أنها ستتيح قريبًا خدمة البث المباشر لمشتركيها المميزين، في إشارة إلى إتاحتها مقابل مبالغ مالية.
وقالت في تغريدة لها، إنه في وقت قريب سيتمكن المشتركون المميزون فقط من البث المباشر عبر المنصة، ويتضمن ذلك البث المباشر من جهاز تشفير مع تكامل إكس، ويمكن الترقية إلى الإصدار المميز لمواصلة البث المباشر، دون مزيد من التفاصيل.
والخطوة تجعل “إكس” بمنزلة المنصة الاجتماعية الرئيسية الوحيدة التي تفرض رسومًا مقابل هذه الميزة، وهي متاحة حاليًا مجانًا عبر فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك وتويتش. وفق “أخبار 24”.
واستخدمت إكس مزايا إضافية، مثل تحرير المنشورات والكتابة الطويلة والخلاصات الخالية من الإعلانات، لجذب المستخدمين إلى اشتراكاتها المدفوعة، مع أنها لم تنقل عادةً المزايا الحالية والمتوفرة على نطاق واسع إلى نظام الاشتراك المدفوع.