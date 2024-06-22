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رياضة > لا خسارة مع “الديوك”.. كانتي يحقق رقمًا قياسيًا أوروبيًا
22/06/2024   7:50 م

لا خسارة مع “الديوك”.. كانتي يحقق رقمًا قياسيًا أوروبيًا

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قدم الفرنسي “نغولو كانتي” لاعب الاتحاد أداءً مميزًا رفقة منتخب بلاده في مباراته أمام هولندا والتي حسمها التعادل السلبي في ثاني جولات يورو 2024.

وحصل كانتي على ثاني أعلى تقييم بين لاعبي المنتخبين وفقًا لموقع “سوفا سكور” بـ7.8 خلف مواطنه أدريان رابيو “8.2”، لكن المباراة شهدت رقمًا آخر أكثر أهمية للمحور الفرنسي.

ووصل كانتي لمباراته رقم 17 مع منتخب فرنسا في البطولات الكبرى “كأس العالم وكأس أمم أوروبا” دون خسارة مقارنة بأي لاعب أوروبي آخر. وفق “سبورت 24”.

وبحسب موقع “أوبتا” للإحصائيات، لم يخسر كانتي في جميع المباريات الـ17 التي خاضها مع فرنسا في المونديال واليورو، حيث خرج فريقه فائزًا بـ12 مباراة مقابل 5 تعادلات.

لا خسارة مع “الديوك”.. كانتي يحقق رقمًا قياسيًا أوروبيًا

رياضة
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