رحيل صالح الشيبي.. كبير سَدَنة الكعبة

تُوفي كبير سَدَنة الكعبة المشرفة الشيخ الدكتور صالح الشيبي عن عمر يناهز 79 عاماً، وتم أداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة فجر اليوم (السبت)، في الحرم المكي، كما دُفن في مقبرة المعلاة.
ونعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الشيبي، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
والشيبي، هو السادن الـ77 منذ فتح مكة، والـ 109 منذ انطلاق السدانة قبل 16 قرناً على يد قصي بن كلاب الجد الرابع للرسول محمد ﷺ وحامل مفتاح الكعبة المشرفة، وتعطرت يداه بغسل الكعبة أكثر من 100 مرة.
وُلد الشيخ الشيبي في مكة المكرمة عام 1366هـ، وحصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى، وعمل أستاذاً جامعياً لسنوات، وتولى منصب كبير سَدَنة بيت الله الحرام عام 1980، خلفاً لعمه الشيخ عبد القادر الشيبي، وظل في هذا المنصب حتى وفاته.
وتولى الراحل شؤون الكعبة من فتحها وإغلاقها وتنظيفها وغسلها وكسوتها وإصلاح الكسوة واستقبال زوّارها وكل ما يتعلق بذلك.
وللشيبي عدة مؤلفات في مجال العقيدة والتاريخ وهو حفيد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، والذي قال له رسول الله ﷺ “خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم”.وفق “أخبار 24”.
والسادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة الذي يصل طوله إلى 35 سنتيمترا والمصنوع من الحديد، والمسؤول عن كلّ ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.
وتُعَدّ مهنة السدانة الأشهر والأقدم والأشرف في الحرم المكي الشريف، وتقتصر تلك المهنة على عائلة الشيبي منذ فتح مكة المكرمة، عندما أمر الرسول محمد ﷺ، بأن تكون السدانة للصحابي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ونسله من بعده.