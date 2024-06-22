أكواخ المندق.. جنّة عشاق السياحة الريفية

باتت المزارع والأكواخ الريفية التي تقع في محافظة المندق بمنطقة الباحة وجهة سياحية للكثير من السياح وزوار المنطقة، نظرا لما تتمتع به من أشجار متنوعة وأكواخ ريفية تم تنظيمها بطريقة جاذبة.
وحظيت تلك المزارع باهتمام أصحابها وإعادة تأهيلها لتكون وجهة سياحية تجسد هُوِيّة منطقة الباحة الزراعية والسياحية ومنطلقا للسياحة الريفية بمنطقة الباحة التي تزخر بالعديد من المزارع الخاصة والمعالم السياحية الريفية.
وحرص الكثير من الأهالي في منطقة الباحة على إعادة استصلاح مزارعهم وجعلها مواقع سياحية يقصدها الزوار من مختلف المناطق، وبما يعكس هُوِية المنطقة السياحية والزراعية ووفق رؤية المملكة 2030 ضمن مبادرة السعودية الخضراء.
أحد أصحاب المزارع هو عثمان الزهراني، أوضح أن فكرة إعادة تأهيل مزرعته بدأت في عام 2022م حيث تم تأهيل مدرجاتها الزراعية وزراعة أنواع مختلفة من الأشجار المنتجة للفواكه الموسمية التي تشتهر بها الباحة منها البنّ والرمان واللوز والليمون والبرتقال الملكي والمشمش والخوخ وكعب الغزال والتين والتوت، إلى جانب زراعة عينات لبعض الأشجار النادرة.
وفق “أخبار 24”.