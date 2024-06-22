الملك: سرَّنا حرص وتفاني الجميع بخدمة الحجاج

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي شكر لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
وجاء في نص برقية الملك، “تلقينا برقية سموكم رقم 320664 في 1445/12/12هـ المرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو أمراء المناطق، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، والقائمين على منظومة أمن ضيوف الرحمن وخدمتهم في موسم حج هذا العام 1445هـ، المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، وما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح موسم حج هذا العام، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، ومنع من تسول له نفسه التأثير في أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم وفق خطط أمنية ووقائية وتنظيمية متكاملة في إعدادها وتنفيذها، وتحقيق نقلة نوعية في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم من خلال مبادرة طريق مكة، واستخدام أحدث وسائل النقل الحديثة لتنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة مما مكن – بفضل الله – ضيوف الرحمن من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان”.
وأضاف خادم الحرمين في برقيته، “وقد تابعنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وسرنا ما لمسناه من حرص وتفان من الجميع في نيل شرف خدمة الحجاج”.
وقدم الملك شكره للجميع على التهاني بعيد الأضحى المبارك، وقال في برقيته،”لنحمد المولى سبحانه على ما من به علينا من نجاح موسم الحج هذا العام، وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته العتيق وزوار مسجد نبيه صلوات الله وسلامه عليه، سائلين الله سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا لكل ما فيه خير للإسلام والمسلمين وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه سميع مجيب”.وفق “أخبار 24”.
من جانبه قدم ولي العهد برقية شكر جوابية لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1445هـ
وتضمنت برقية ولي العهد الشكر لأمراء المناطق وأعضاء لجنة الحج العليا، ورجال الأمن وجميع منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1445هـ، على التهنئة بعيد الأضحى المبارك وعلى ما تحقق من نجاح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود التي بذلها الجميع، وتسابقهم لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال ولي العهد في برقيته، “نسأل المولى القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يوفقنا جميعاً لخدمتهم، وأن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين وبلادنا الغالية ويديم عليها أمنها ورخاءها إنه سميع مجيب”.