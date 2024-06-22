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رياضة > لابورت: مستوى كانتي في اليورو دليل على قوة “روشن”
22/06/2024   7:49 م

لابورت: مستوى كانتي في اليورو دليل على قوة “روشن”

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أشاد لاعب النصر، الإسباني إيمريك لابورت بالأداء الذي يقدمه لاعب الاتحاد نغولو كانتي مع منتخب فرنسا في يورو 2024 بألمانيا، مؤكدًا أن هذا المستوى دليل على قوة المنافسة في دوري روشن السعودي.

وقال لابورت خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا ضد ألبانيا: إن كل بطولة ولها مستواها، مشيرا إلى أنه يعتقد أن اليورو يتشابه مع دوري روشن السعودي.

وأوضح، أن الناس يُصدرون أحكامًا مسبقة حول دوري روشن، مؤكدًا أن المسابقة ما زالت تتطور تدريجيًا على مستوى التسويق، وفي المستقبل سيكون الدوري أكثر تنافسية. وفق “سبورت 24”.

وأتمّ لاعب إسبانيا تصريحاته: “ما يمكنني قوله أن اللاعب الأفضل في منتخب فرنسا بأول مباراتين هو نغولو كانتي لاعب الاتحاد”.

لابورت: مستوى كانتي في اليورو دليل على قوة “روشن”

رياضة
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