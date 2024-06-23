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رياضة > حساب روشن يحتفي بثنائي بلجيكا
23/06/2024   7:18 ص

حساب روشن يحتفي بثنائي بلجيكا

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احتفى حساب دوري روشن السعودي بمساهمة الثنائي كاراسكو و كاستيلس في فوز بلجيكا على رومانيا بمنافسات كأس أمم أوروبا.

وانتصر المنتخب البلجيكي بهدفين على حساب نظيره الروماني، مساء السبت بمنافسات الجولة الثانية من الدور الأول ليورو 2024، محققًا انتصاره الأول في المسابقة.

وشارك أساسيًا في تشكيلة بلجيكا كاستيلس الحارس المنضم حديثًا لصفوف القادسية، كمل حل لاعب نادي الشباب كاراسكو بديلاً في المباراة مع الدقيقة 72 من عمرها. وفق “سبورت 24”.

ويشارك 14 لاعبًا من دوري روشن السعودي في بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

حساب روشن يحتفي بثنائي بلجيكا

رياضة
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