فرصة استثمارية لإنشاء نزل ريفي بالمدينة

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة، فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع نزل ريفي على طريق كورنيش وادي العقيق؛ وذلك بهدف دعم الاقتصاد المحلي بطريقة مستدامة ومبتكرة.
وأوضحت أمانة المنطقة، أن المشروع يقع على مساحة تبلغ 12277 متراً مربعاً بكورنيش وادي العقيق، مشيرةً إلى أن مدة التعاقد تبلغ 25 سنة، مع فترة سماح 30 شهراً من مدة استثمار العقد.
ودعت المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ9 من شهر يوليو المقبل، علماً بأن فتح المظاريف يبدأ في نفس اليوم. وفق “أخبار 24”.