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جديد المحليات > “متنزّه الملك فهد”.. وجهة جاذبة للعائلات بنجران
23/06/2024   7:18 ص

“متنزّه الملك فهد”.. وجهة جاذبة للعائلات بنجران

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يبرز متنزّه الملك فهد بمنطقة نجران كأحد أهم تلك الخيارات السياحية والترفيهية المحببة للعائلات، والمفضلة للزوار في الإجازة الصيفية، كما يعتبر وجهة مثالية لقضاء أوقات جميلة ورائعة بصحبة الأهل والأصدقاء.

ويمتاز المتنزّه بأشجاره الوارفة والمعمرة، ومن أبرزها أشجار السدر، والطلح، والسمر، والغاف، والأثل، والزيتون، إضافة لشجيرات الورود المتنوعة، حيث يستمتع الزائر بالجلوس في ظلالها، إلى جانب مسطحاته الخضراء التي تمتد على مدّ البصر، وتضفي جمالًا على المكان، كما يحتوي المتنزّه على نوافير متعددة تضفي سحرًا بخرير الماء النابع منها.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المتنزّه على عدد من ألعاب للأطفال ومسارات رياضية مخصصة لمحبي المشي وركوب الدراجات، إضافة لحديقة النافورة، والحديقة الضوئيّة، والمجسمات التراثية، والمرافق الخدمية المتنوعة التي تتميز بامتزاج الطبيعة الخلابة بالمناظر الرائعة.

وجهة مثالية لقضاء أوقات جميلة

وجهة مثالية لقضاء أوقات جميلة

وجهة مثالية لقضاء أوقات جميلة

وجهة مثالية لقضاء أوقات جميلة

وفق “أخبار 24”.

“متنزّه الملك فهد”.. وجهة جاذبة للعائلات بنجران

جديد المحليات
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