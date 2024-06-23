بدء التسجيل العقاري بـ8 أحياء شرق الرياض

بدأ اليوم (الأحد) التسجيل العقاري لأكثر من 51 ألف قطعة عقارية ضمن المنطقة الـ15 التي حددتها الهيئة العامة للعقار في مدينة الرياض، والتي تضم 8 أحياء، وذلك لمدة 90 يومًا تستمر حتى نهاية 23 ربيع الأول 1446هـ الموافق 26 سبتمبر 2024م.
والأحياء الثمانية هي: (جرير، والربوة، والريان، والروابي، والسلام، والمنار، والنسيم الغربي، والنسيم الشرقي)، ويحدها شمالًا طريق خريص، وشرقًا طريق الأمير متعب بن عبدالله، وجنوبًا طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، وغربًا طريق علي بن أبي طالب.
وحث السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المنطقة الـ15 على تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري ، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، داعياً إياهم لتسجيل العقارات خلال الفترة المحددة لتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل؛ سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.