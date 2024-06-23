فرصة استثمارية لتأهيل أبراج الإذاعة والتلفزيون

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، عن طرح مرحلة إبداء الرغبات لمشروع استثمار البِنْية التحتية لأبراجها في المملكة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص.
وكشفت وزارة الإعلام، أن المشروع يهدف إلى تعزيز أداء البِنْية التحتية للهيئة بـ 143 موقعًا في أنحاء المملكة، حيث يُعَدّ أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الوزارة، أن نطاق المشروع يتضمّن تأهيل وتحديث جميع مواقع التلفزيون من “DVB-TAnalogue” إلى “DBV-T2″، وتشغيل وصيانة أبراج البث الإذاعي “FMDAB ” والتلفزيوني “DTTAnalogue”. وفق “أخبار 24”.
كما لفتت إلى أن نوع العقد يشمل “التأهيل، والتمويل، والتشغيل، والصيانة، والنقل”، ومدته 25 عاماً، حيث يمكن التقديم عبر بوابة المستثمرين بموقع المركز خلال الفترة من 6 يونيو حتى 18 يوليو 2024.