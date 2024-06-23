قصاص مواطن قتل آخر دهساً

نفذت وزارة الداخلية، بمنطقة جازان اليوم (الأحد)، حكم القتل قصاصًا بحق المواطن محمد بن يحيى بن أحمد عواجي، لإقدامه على قتل المواطن علي بن عبده خلوفة محزري، وذلك بدعسه عمداً بالسيارة مما أدي إلى وفاته.
وكانت الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القصر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذه.
وجرى تأييد الحكم من مرجعه، ثم صدر صك يتضمن الحكم بثبوت بلوغ ورشد القُصّر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني المذكور، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا ، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني. وفق “أخبار 24”.
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.