تاسي يرتفع 2% في أُولى جلساته بعد العيد

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” جلسة اليوم (الأحد)، وهي الأولى بعد إجازة عيد الأضحى، على ارتفاع بنسبة 2% عند 11730 نقطة ( 231 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.
وتَصدَّر سهم رسن المدرج حديثا في تاسي- ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 11% عند 53.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 12.5 مليون سهم وبقيمة 730 مليون ريال.
كما ارتفع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، عند 28.10 ريال بنسبة 1% للأول و81 ريالاً بنسبة 3% للثاني، فيما أغلق سهم البنك الأهلي السعودي عند 36.40 ريال بارتفاع 4%. وفق “أخبار 24”.
وأنهت أسهم سينومي ريتيل، وأكوا باور، وبحر العرب، وبنك الرياض، والأبحاث والإعلام، واتحاد اتصالات، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و10%.
في المقابل، تَصدَّر سهم باتك، تراجعات السوق اليوم بنسبة 6% عند 3.08 ريال، وتراجع سهمَا سماسكو، وعذيب للاتصالات، بأكثر من 4%.