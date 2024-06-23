المملكة وجهة سياحية للصينيين من 1 يوليو

اعتُمدت المملكة كوجهة سياحية رسمية للسياح القادمين من الصين، ابتداءً من 1 يوليو 2024، في خُطوة يُستهدف من ورائها جذب أكثر من 5 ملايين سائح صيني بحلول عام 2030، كثالث أكبر مصدر للسياح القادمين إلى المملكة.
وأكد وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن إدراج المملكة كوجهة سياحية معتمدة ورسمية للسياح من الصين، والذي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات ومذكرات التفاهم والتعاون المثمر والمشترك بين القطاع السياحي السعودي والصيني، يمثل خطوة مهمة تتوج الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين البلدين في هذا القطاع.
وأوضح أن جميع الإمكانات والتسهيلات مُهيّأة لاستقبال السياح من الصين؛ والترحيب بهم للاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية وملهمة.
فيما رأى الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن هذه الخطوة تؤكد النجاحات المستمرة التي تحققها الهيئة السعودية للسياحة بدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومشاركاتها في المعارض والمؤتمرات والمحافل الدولية التي نتج عنها سلسلة من الاجتماعات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات والقرارات المتخذة من الجانب السعودي والصيني، إضافة للتعاون المثمر والدور الملموس من قِبل العديد من شركاء المنظومة السياحية من القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات المميزة لضمان تجربة سياحية سلسة وممتعة وآمنة للسائح الصيني؛ عبر تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وتخفيض تكاليفها، ورفع الطاقة الاستيعابية في الرحلات الجوية إلى أكثر من 130%، وتضمين اللغة الصينية بالمطارات والوجهات والمواقع السياحية والمنصات الرقمية لموقع “روح السعودية”.
وأشار إلى إتاحة أنظمة الدفع التي يفضلها السائح الصيني مثل “يونيون باي”، إضافة لإبرام عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإستراتيجية المرتبطة باستقطاب السائح الصيني، مثل شركة “تريب دوت كوم” وشركة “هواوي” وشركة “تن سنت”، وغيرها.
من جانبه، رأى سفير المملكة لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن اعتماد بكين للمملكة كوجهة سياحية لمجموعات السياح من الصين؛ يمثل خطوة إيجابية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين في شتى المجالات، ويؤكد عمق العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة.
وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض ITB الذي أقيم مؤخرًا في مدينة شنغهاي الصينية، التي سلطت من خلاله؛ منظومة السياحة السعودية الأضواء على العديد من القرارات والخطوات المميزة؛ التي تفتح آفاقًا جديدة من التعاون لجذب السياح من الصين، وتحسين تجربتهم السياحية، بداية من مرحلة التخطيط للزيارة واختيار الوجهة، وحتى العودة بالسلامة إلى وطنهم. وفق “أخبار 24”.
وتضاعفت سعة المقاعد الجوية خلال 2024، كما أعلنت الخطوط السعودية عن إطلاق 9 رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض وجدة إلى المدن الرئيسية في الصين. وبهذا الصدد، أعلنت ثلاث شركات طيران صينية هي “تشاينا آير، وشرق الصين، وجنوب الصين” عن رحلات مباشرة إلى مدن المملكة؛ مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية في الرحلات الجوية إلى أكثر من 130%.