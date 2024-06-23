شراكة بين “آبل” و”ميتا” في الذكاء الاصطناعي

تبحث شركة “ميتا بلاتفورمز” الأمريكية، دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها، مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي كشفت عنه شركة “آبل” مؤخراً.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع إعلان “آبل” خطة لإضافة تكنولوجيا من شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى إلى أجهزتها، وعلى رأسها شراكة محتملة مع “غوغل” التي تعد شريكتها في أدوات البحث.
وتتضمّن الشراكات المتوقع تنفيذها، وفقاً لصحيفة “Wall Street Journal” الأمريكية، شركات الذكاء الاصطناعي الصينية المحظور بها “ChatGPT” الذي طورته شركة “OpenAI” المدعومة من مايكروسوفت، وشركة “Anthropic” الناشئة، وشركة “Perplexity” الناشئة التي تمتلك محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
وكانت “آبل” أعلنت عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها هذا الشهر، مشيرةً إلى أنها ستدمج تقنية “Apple Intelligence” الجديدة في مجموعة تطبيقاتها، بما في ذلك تطبيق “Siri”، وستضيف نظام الدردشة “ChatGPT” لأجهزتها.