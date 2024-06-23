مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية بميناء جدة

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة “ريڤايڤا” المملوكة من مجموعة سرك، اليوم (الأحد)، عقداً لإنشاء مجمّع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية في ميناء جدة الإسلامي، لتحقيق الاستدامة البيئية بالقطاع البحري وفق الاستراتيجية المؤسسية للهيئة.
وجرى التوقيع من قِبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير “سرك” المهندس زياد بن محمد الشيحه، بحضور عدد من المسؤولين.
وتبلغ القيمة الاستثمارية للعقد 30 مليون ريال، وتمتد المساحة الإجمالية للمشروع إلى 10 آلاف متر مربع، فيما يهدف المجمع إلى تعزيز الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، وبناء اقتصاد دائري مزدهر، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومبادرة الموانئ الخضراء. وفق “أخبار 24”.
كما يسعى المجمع إلى الحفاظ على سلامة البيئة البحرية، وتقليل حجم النفايات الناتجة إلى أدنى مستوى وتعزيز الاستفادة منها، وتقديم حلول شاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها.
يُذكر أن “موانئ” تحرص على طرح مبادرات رائدة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمبادرة السعودية الخضراء التي تركز على تقليل الانبعاثات، والإشراف على أعمال مكافحة تغير المناخ، كما تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق العمل في هذا المجال، مما يعزز من الجاذبية التجارية لموانئ المملكة عالمياً.