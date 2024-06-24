لابورت يكشف موقفه من عرض بيلباو “المجهول”

قال لاعب النصر، المدافع الإسباني إيمريك لابورت، إنه لن يُغلق بابه أمام عرض قد يصل له من أتلتيك بيلباو خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لابورت لصحيفة “El Correo” الإسبانية، أنه يمتلك عقدًا مدته عامان مع النصر، ولا يمكنه قول المزيد عن هذا الأمر.
وأوضح، أنه سيستمع لكل العروض التي قد تصل له خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يحترم نادي أتلتيك بيلباو كثيرًا، لكنه لا يعلم الكثير عن العرض الذي وصفه بالمجهول. وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أن لم يتلق أي عروض رسمية من بيلباو خلال الفترة الماضية للتعاقد معه، لافتا إلى أنه يحترم هذا النادي كثيرا.
وأتم مدافع النصر تصريحاته: “أتواصل معه بشكل أفضل، وطالما أنني أستطيع أن أكون هناك من أجلهم سأوافق على الفور”.