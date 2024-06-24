إصدار تصاريح المصانع الزراعية التحويلية عبر “نما”

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة تمكين المستثمرين من الحصول على تصريح لإنشاء مصنع زراعي تحويلي عبر منصة “نما”، التي تستهدف المصانع الجديدة التي ستُقام مستقبلًا، وذلك في إطار تطوير القطاع الزراعي، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتستهدف الخدمة المشاريع والأنشطة المرتبطة بمواد خام طبيعية، ومصادر طبيعية، أو إنتاجٍ حيواني، أو زراعي، وذلك بهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستفيدين وتوفير وقتهم وجهدهم، والترخيص للمصانع الجديدة في المزارع والحيازات الزراعية، والمرتبطة بالإنتاج الحيواني والزراعي، إلى جانب معالجة أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في مناطق المملكة كافة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على تصريح إنشاء مصنع زراعي تحويلي، يتم من خلال الدخول إلى بوابة “نما” للخدمات الإلكترونية، والتقدم بطلبٍ للحصول على الخدمة.
ويسهم السماح بإنشاء المشاريع أو الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمواد الخام والمصادر الطبيعية أو الإنتاج الحيواني أو الزراعي، في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاعات المنظومة؛ من خلال الصناعات التحويلية، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق المستثمرين للاشتراطات الفنية، وفقًا للمشروعات والأنشطة الصناعية التي يمكن السماح بها خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والمرتبطة بالموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، مع مراعاة نظام البيئة والأنظمة ذات الصلة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على السماح بإنشاء المشاريع أو الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمواد الخام والمصادر الطبيعية، أو الإنتاج الحيواني أو الزراعي، في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، ما يُسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق أهدافه الإستراتيجية؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.