إستراتيجية لتعزيز العمل الإنساني بـ”سلمان للإغاثة”

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خطته الإستراتيجية، المحدِّدة لرؤيته ورسالته بشأن ما يقدمه من أعمال إغاثية وإنسانية للعالم.
وتستند الخطة الإستراتيجية التي دشنها المستشار بالديوان الملكي المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، على ثلاث ركائز رئيسية وهي تعظيم أثر العمل الإغاثي والإنساني، والتميز المؤسسي، وكذلك الاستدامة المالية.
كما تشتمل الخطة على رؤية متمثلة في الريادة بالأعمال الإغاثية والإنسانية وما يقدمه للعالم، فيما تتلخص رسالة الخطة في الإشراف والتنظيم والتمكين والرقابة على الأعمال الإغاثية والإنسانية في الخارج من خلال عمل مؤسسي متميز يتوافق مع قيم المملكة بجودة عالية ومتميزة.
وتحقق الخطة الإستراتيجية للمركز 7 أهداف منها تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية بكفاءة عالية وأثر مستدام، وإبراز دور المملكة في العمل الإغاثي والإنساني الدولي، وتطوير النموذج التشغيلي الداخلي، وتنمية القدرات البشرية، وتحقيق التميز التقني، وكذلك تنمية وتنويع الموارد المالية، بالإضافة إلى تنفيذ 18 مبادرة.
وتترجم هذه الأهداف والركائز من خلال 51 مشروعا، ويتم القياس من خلال 26 من مؤشرات الأداء، وتم ربط المبادرات بجدول زمني يبدأ من الربع الثالث من عام 2024. وفق “أخبار 24”.
ونوه الربيعة، خلال تدشينه الخطة بمقر المركز في الرياض، بحضور المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المركز، بالدعم اللامحدود من معهد الإدارة العامة في وضع الخطة الإستراتيجية للمركز، مشيدا بالأداء الرفيع لفريق عمل الخطة.