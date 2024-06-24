تاسي أحمر بتداولات 8.7 مليار ريال

أغلق مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم (الاثنين)، على تراجُع بنسبة 0.3% عند 11697 نقطة (- 33 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.7 مليار ريال.
وشهدت جلسة اليوم تنفيذ فوتسي راسل تغييراتها في السوق السعودية، وفقا لمراجعتها ربع السنوية لمؤشراتها.
وتراجع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1% عند 28 ريالا. في حين أنهت أسهم سينومي ريتيل، والمواساة، وذيب، وأكوا باور، وسليمان الحبيب، ووقت اللياقة، وبن داود، وزين السعودية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوحت بين 2 و6%. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 81.30 ريال، وتصدر سهم مياهنا، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10% عند 23.46 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم وبقيمة تجاوزت 200 مليون ريال، في وقت أغلق سهم عذيب للاتصالات، عند 91.70 ريال ( 8%).