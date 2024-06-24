“قرية ذي عين الأثرية”.. جمال أخّاذ يأسر الألباب

تشتهر قرية ذي عين الأثرية الواقعة في محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة بتراثها الأصيل، وتاريخها العريق وجمالها الخلّاب، ويرجع تاريخها إلى نهاية القرن الثامن الميلادي، مما يجعلها تحمل أكثر من 400 عام من التاريخ، بحسب موقع منظمة اليونسكو.
وتتميز القرية بموقعها الجغرافي الرائع، حيث شُيدت قصورها البالغ عددها 49 قصرًا من الحجر على جبل من المرو الأبيض، كما تضم القرية أيضًا مسجدًا يُستخدم لأداء الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة، مما يجعلها من أهم القرى التراثية على مستوى المملكة.
وما يلفت النظر في ذي عين هو الجمال الذي يصعب تصويره بالكلمات، ويعود ذلك إلى موقعها الإستراتيجي الذي يجمع بين الجوانب الأمنية والاقتصادية، فمن الناحية الأمنية، يُحاط المكان بمرتفعات جبلية وعرة من الشمال والشرق والجنوب، مما يجعلها محصنة ضد أي هجمات، ومن الناحية الاقتصادية، فقد تميزت بتوفير مياه عذبة تجري من عين جارية، مما يساهم في تنوع محاصيل الزراعة. وفق “أخبار 24”.
وقد أوضح يحيى عارف، أحد أهالي القرية، أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من القصور، منها 9 قصور ذات دور واحد، و19 قصرًا مكونة من دورين، و11 قصرًا ذات ثلاثة أدوار، و10 قصور ذات أربعة أدوار، كما تنتج المزارع في قرية ذي عين خلال العام الواحد حوالَيْ 7 أطنان من الموز البلدي، بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف زهرة كادي.