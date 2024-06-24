نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > النصر يواجه ماريتيمو البرتغالي في يوليو
24/06/2024   10:57 م

النصر يواجه ماريتيمو البرتغالي في يوليو

+ = -
59

أعلن نادي ماريتمو البرتغالي عبر حسابه الرسمي بـ”إكس” عن خوض مباراة ودية أمام النصر، في يوليو المقبل بمدينة الغارف البرتغالية.

وأشار حساب ماريتيمو البرتغالي إلى أن الفريق سيواجه النصر في التاسع عشر من يوليو المقبل، تحضيرًا للموسم الكروي المقبل 2024-2025.

وكان النصر خلال الأيام الماضية بين إقامة معسكره في إسبانيا أو البرتغال، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد تحت قيادة مديره الفني لويس كاسترو. وفق “أخبار 24”.

ويخوض النصر منافسات كأس السوبر السعودي مع كل من الهلال والأهلي والتعاون، حيث يلعب أمام الأخير مباراة نصف النهائي.

وكان “العالمي” قد استهل الموسم المنقضي بالحصول على لقب البطولة العربية للأندية، قبل أن يخسر الفريق الألقاب المحلية الثلاث ويودع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي.

النصر يواجه ماريتيمو البرتغالي في يوليو

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885304127.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com