النصر يواجه ماريتيمو البرتغالي في يوليو

أعلن نادي ماريتمو البرتغالي عبر حسابه الرسمي بـ”إكس” عن خوض مباراة ودية أمام النصر، في يوليو المقبل بمدينة الغارف البرتغالية.
وأشار حساب ماريتيمو البرتغالي إلى أن الفريق سيواجه النصر في التاسع عشر من يوليو المقبل، تحضيرًا للموسم الكروي المقبل 2024-2025.
وكان النصر خلال الأيام الماضية بين إقامة معسكره في إسبانيا أو البرتغال، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد تحت قيادة مديره الفني لويس كاسترو. وفق “أخبار 24”.
ويخوض النصر منافسات كأس السوبر السعودي مع كل من الهلال والأهلي والتعاون، حيث يلعب أمام الأخير مباراة نصف النهائي.
وكان “العالمي” قد استهل الموسم المنقضي بالحصول على لقب البطولة العربية للأندية، قبل أن يخسر الفريق الألقاب المحلية الثلاث ويودع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي.