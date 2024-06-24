“ساما” تصرح لشركتين بمزاولة “تجميع الودائع”

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” التصريح لشركة “سلفة للتمويل” بمزاولة نشاط التمويل من نظير إلى نظير، ولشركة “ودائع للتقنية المالية” بمزاولة نشاط تجميع الودائع المربوطة لأجل، وذلك للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي لتطوير قطاع التقنية المالية، وفي سبيل تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية لتعزيز الابتكار في القطاع المالي، ورفع مستوى الشمول المالي لوصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.