نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > العفيفي يعلن رسمياً نهاية علاقته بالهلال
24/06/2024   10:58 م

العفيفي يعلن رسمياً نهاية علاقته بالهلال

+ = -
68

أعلن محمد العفيفي، رئيس رابطة جماهير الهلال، نهاية علاقته العملية بالنادي، من خلال بيان رسمي أصدره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” اليوم الاثنين.

وأشار العفيفي إلى أن رحلته بدأت مع الهلال منذ 11 عامًا ماضيًا، مؤكدة أنها رحلة فخر واعتزاز شهدت على 20 تتويجًا لفريق الكرة بالنادي.

وشدد رئيس رابطة جماهير الهلال على أن علاقته بالنادي عاشقًا باقية للأبد، موجهاً الشكر لجميع مجالس إدارات النادي التي عاصرها خلال 11 عاماً.

وعلى جانب آخر، يبدأ الهلال استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد في مطلع يوليو المقبل.

ويغادر الهلال إلى النمسا لإقامة معسكر خارجي في الخامس عشر من يوليو المقبل، على أن ينتهي في الثالث من أغسطس، ويعود بعدها الفريق إلى الرياض. وفق “أخبار 24”.

ويخوض الهلال بطولة كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل، حيث يلعب أمام الأهلي في الدور نصف النهائي قبل انطلاق مشواره في دوري المحترفين.

العفيفي يعلن رسمياً نهاية علاقته بالهلال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885304129.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com