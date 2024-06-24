العفيفي يعلن رسمياً نهاية علاقته بالهلال

أعلن محمد العفيفي، رئيس رابطة جماهير الهلال، نهاية علاقته العملية بالنادي، من خلال بيان رسمي أصدره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” اليوم الاثنين.
وأشار العفيفي إلى أن رحلته بدأت مع الهلال منذ 11 عامًا ماضيًا، مؤكدة أنها رحلة فخر واعتزاز شهدت على 20 تتويجًا لفريق الكرة بالنادي.
وشدد رئيس رابطة جماهير الهلال على أن علاقته بالنادي عاشقًا باقية للأبد، موجهاً الشكر لجميع مجالس إدارات النادي التي عاصرها خلال 11 عاماً.
وعلى جانب آخر، يبدأ الهلال استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد في مطلع يوليو المقبل.
ويغادر الهلال إلى النمسا لإقامة معسكر خارجي في الخامس عشر من يوليو المقبل، على أن ينتهي في الثالث من أغسطس، ويعود بعدها الفريق إلى الرياض. وفق “أخبار 24”.
ويخوض الهلال بطولة كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل، حيث يلعب أمام الأهلي في الدور نصف النهائي قبل انطلاق مشواره في دوري المحترفين.