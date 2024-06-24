السعودية تخطط للاستحواذ على موناكو الفرنسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن وجود رغبة لدى المسؤولين عن الرياضة في المملكة العربية السعودية لشراء أحد الأندية الكبرى في الدوري الفرنسي.
وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أنه منذ عدة أشهر وضعت المملكة العربية السعودية نادي موناكو الفرنسي، كأولوية للاستحواذ عليه، بعدما ضمن الفريق التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن المسؤولين عن هذا الملف تضاعفت رحلاتهم إلى الإمارة الفرنسية في الأسابيع الأخيرة لتحليل مدى جدوى المشروع، مؤكدة أنه على الرغم من عدم وجود أي عرض حتى الآن، وأن العملية تنطوي على إجراءات لا تُعَدّ ولا تُحصى، إلا أنه من غير المستبعَد أن تتسارع المفاوضات في الأيام المقبلة.
وأكدت أن هدف السعودية هو تنفيذ مشروع طموح، بموارد مالية كبيرة، وتعيين لويس كامبوس رئيسًا لموناكو، والذي عمل في منصب المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان بالفعل في مونت كارلو، وقام بعمل المدير الرياضي، وفاز بلقب الدوري الفرنسي عام 2017. وفق “أخبار 24”.
وترى الصحيفة الفرنسية أن الوصول المحتمل للمملكة العربية السعودية إلى الاستحواذ على نادي موناكو سيكون نقطة تحوُّل للدوري الفرنسي.