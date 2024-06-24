نيمار: لن أتعجل في العودة للملاعب

قال البرازيلي نيمار دا سيلفا، المحترف في صفوف نادي الهلال، إنه لن يستعجل عودته للملاعب بعد إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها.
وأشار نيمار خلال تصريحات إعلامية إلى أنه لن يعود إلى الملاعب إلا وهو جاهز بنسبة 100%.
وواصل لاعب الهلال: “لا يوجد تاريخ محدد لعودتي، ربما أعود في سبتمبر المقبل، الأهم بالنسبة لي الجاهزية حتى لو امتد الأمر لعام مقبل”.
وتعرض نيمار لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر الماضي خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي.
وتسببت الإصابة في خوض نيمار 5 مباريات فقط بقميص الهلال منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.
الجدير بالذكر أن النجم البرازيلي قد زار معسكر منتخب بلاده في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية قبل انطلاق مشواره في كوبا أمريكا 2024. وفق “أخبار 24”.