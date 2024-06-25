تصنيع مستحضرات تجميل بمنزل يحيل منشأة للنيابة

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأةً في القطيف إلى النيابة العامة، وذلك لقيامها بتصنيع وتسويق مستحضرات تجميل دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافةً إلى تخزينها منتجات خاضعة لرقابة “الهيئة” في موقع غير مرخص.
وأوضحت الهيئة أنها تتبعت أحد المنتجات مجهولة المصدر، والتي يتم تسويقها عبر مواقع إلكترونية، حيث اتضح أنها تُصنّع بشكل مخالف في منزل سكني، وعلى ضوء ذلك تم ضبط المنتجات ومواد الخام، والتوصل إلى مستودع غير مرخص تابع للمنشأة يتم به تخزين مستحضرات تجميلية ومواد غذائية غير مسجلة.
وكشفت الهيئة أنه تم العثور على منطقة مخصصة لتجهيز طلبات المواقع الإلكترونية، إذ جرى إيقاف جميع الطلبات المجهزة للتحقق من نظاميتها، كما تم إغلاق الموقع الخاص بالتخزين، وضبط المنتجات في منفذ البيع والمنزل والمستودع والتي تقدر كميتها بـ365 ألف منتج.
وأشارت إلى أن عقوبة المخالفات المرتكبة من قبل المنشأة قد تصل أحكامها إلى الغرامة بما لا يزيد عن 5 ملايين أو السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات ، ووفقاً للمادة 34 من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت “الغذاء والدواء” مواصلتها لضبط أي مخالفة لأحكام أيٍ من الأنظمة المخولة بتطبيقها واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق “طمني”.