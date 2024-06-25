“مستهلك خفي” لقياس خدمات الكهرباء

تعتزم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اللجوء إلى “المستهلك الخفي”، وإجراء لقاءات مع المستهلكين لقياس رضاهم عن الخدمات الكهربائية في المملكة.
وبحسب مصادر “أخبار24” تنوي هيئة تنظيم الكهرباء الاستعانة باستشاري؛ لقياس امتثال مقدمي الخدمات الكهربائية في المملكة (الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق) بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من الهيئة.
وترغب الهيئة بتنفيذ القياس من خلال الإجراءات والتنظيمات المعتمدة (مستهلك خفي)، وعقد لقاءات مع المستهلكين على مستوى مناطق المملكة (ورش عمل)، وذلك بهدف تطوير قنوات تقديم الخدمات للمستهلكين والوقوف على جوانب التميز في الخدمات المقدمة؛ لتعزيزها والاستفادة منها وتعميمها، بالإضافة إلى اكتشاف فرص التحسين المتاحة وتقديم التوصيات لمعالجتها.
يُذكر أن الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تختص بمهمة تنظيم نشاط الكهرباء ويشمل ذلك توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيسي، وتبريد المناطق. وفق “أخبار 24”.
وينص تنظيم الهيئة على أن تقوم بتنظيم الخدمات والإشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة أدائها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة وبين الأشخاص المرخص لهم، لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة أنشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وتوفيرها للمستهلك بأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين.