مصادرة 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة بمكة

نفذت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة 85 جولة على المحلات الغذائية والأسواق، رصدت خلالها 35 محلاً مخالفاً تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من إنذار أو غلق أو تغريم، كما صادرت البلدية 5400 كجم و150 لتراً من المواد الغذائية غير الصالحة، إضافة إلى مصادرة 260 قطعة من الخردوات والأواني غير الصالحة والمعروضة بطرق عشوائية.
ولا تزال أمانة العاصمة المقدسة تواصل جهودها الرقابية خلال الفترة التي تعقب موسم حج 1445هـ في مكة، وذلك ضمن أعمال الفرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية، في مجال متابعة المنشآت الغذائية والأسواق التجارية والمطاعم والكافيتريات ومكافحة الباعة المتجولين، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية ومنع الظواهر السلبية.
وكثّفت الأمانة الرقابة والتفتيش على جميع المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية ومطابخ الإعاشة والمخابز وأسواق الخضار والفنادق، وصوالين الحلاقة، والمتاجر المتنقلة، لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية، وذلك من خلال خطة شاملة لتعزيز الرقابة الميدانية، والتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحصول جميع العاملين بالمنشآت الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على الشهادات الصحية السارية المفعول على مستوى النطاق الإشرافي لجميع البلديات الفرعية والمرتبطة بها، من أجل توفير بيئة صحية آمنة لأهالي مكة المكرمة وضيوف الرحمن.
وفي هذا الإطار واصلت الأمانة من خلال الفرق الميدانية والتفتيشية بنطاق بلديات (العزيزية وبحرة والمنطقة المركزية والمعابدة والحديبية) حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، وذلك ضمن جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية والعاملين.
ونفذت بلدية الحديبية الفرعية 61 جولة ميدانية شملت 40 منشأة تجارية و21 منشأة صحية وتم رصد محل مخالف، في حين نفذت بلدية بحرة الفرعية 38 جولة ميدانية رصدت خلالها 3 محلات مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وفي ذات السياق نفذت بلدية المعابدة الفرعية حملة شاملة استهدفت الظواهر السلبية والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي، كما قامت بلدية المنطقة المركزية بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية في نطاق حدود البلدية والذي يشمل أحياء أجياد والغزة والحفاير والشبيكة وجرول، وبهدف تعزيز البيئة الحضرية وضمان تحقيق أعلى مستوى من الامتثال للأنظمة. وفق “أخبار 24”.
بدورها أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن البلديات في جاهزية تامة بشأن تكثيف الرقابة في متابعة الأسواق التجارية والغذائية، وإبعاد كل ما يمكن أن يعرض أرواح المواطنين والمقيمين والزوار للخطر، داعيةً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، لضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.