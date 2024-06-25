تحذيرات طبية: الحر قد يؤدي لإجهاض الحوامل

حذرت دراسة طبية حديثة من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة النساء الحوامل، ومدى تأثيرها على قدراتهن على الاحتفاظ بالجنين وتجنب مضاعفات الحمل المختلفة.
وأكدت دراسة أجرتها جامعة إيموري بولاية جورجيا الأمريكية، أن على النساء الحوامل الحذر عند القيام بأي مجهود بدني خلال الأجواء الحارة؛ تجنبًا لمضاعفات الحمل المختلفة، والتي قد تصل في بعض الأحيان للإجهاض.
ووجدت الدراسة أن تعرض النساء الحوامل إلى درجات الحرارة المرتفعة لمدة 4 أيام متتالية، يعزز احتماليات الولادة المبكرة، أي قبل مرور 37 أسبوعًا على الحمل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الدكتورة سوجاثا ريدي، إحدى الطبيبات المشاركات في الدراسة، إلى أنه يجب على النساء الحوامل البقاء هادئات عندما تكون الأجواء حارة، وارتداء ملابس فضفاضة، وشرب السوائل، وتقليص أوقات التعرض للشمس، بما يضمن لهن عدم الإصابة بالإجهاد الحراري.