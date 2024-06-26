الحصيني يسلم أوراق اعتماده سفيرًا بمصر

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، نسخة من أوراق اعتماده، إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وأعرب وزير الخارجية المصري، خلال استقبال الحصيني بمقر الوزارة القاهرة، عن أمنياته لسفير خادم الحرمين بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
من جانبه أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن تطلعاته إلى مواصلة تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة والراسخة بين المملكة ومصر، في شتى المجالات. وفق “أخبار 24”.